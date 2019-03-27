Кудрин усомнился в скором прорыве в сфере образования

27.03.2019 00:52



Алексей Кудрин, занимающий пост главы Счетной палаты России, допустил сомнения в возможном прорыве в отечественных сферах образования и здравоохранения, даже несмотря на то, что на их финансирование выделяются колоссальные суммы, сообщает «News.ru». По словам министра, финансирование вышеназванных направлений выглядит объемным лишь в номинальном выражении, но на деле этих средств попросту недостаточно для того, чтобы вырастить поколение высококлассных специалистов, тем самым можно подвести черту, что за 6 ближайших лет не удастся добиться ощутимых прорывов в образовании и здравоохранении. Данный факт подразумевает и то, что Национальные цели не будут достигнуты.