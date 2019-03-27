Искусственный интеллект накормит посетителей McDonald’s

27.03.2019 00:43



Компания «McDonald’s» выкупила израильский стартап, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, который создается специально под сектор оказания услуг и продажи товаров, сообщает «Planet-Today». Стартап носит название «Dynamic Yield», а его технологии будут использованы, на первоначальном этапе, в механизме интеллектуального подбора меню, в зависимости от времени года, погодных условий, времени суток и прочих показателей. Возможности установление определенных фильтров и значений имеют огромный список.