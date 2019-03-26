Electronic Arts закроет офис в России

26.03.2019 23:57



Компания «Electronic Arts» (EA), являющаяся крупнейшей в мире по разработке и выпуску компьютерных игр, приняла решение о закрытии своего офиса в России, сообщает «Коммерсантъ». Также будет закрыт офис в Японии. Официальный представитель компании сообщил, что присутствие в двух вышеназванных странах будет сокращено и будут сокращены порядка 350 работников, однако компания найдет другие способы обслуживания геймеров из России и Японии.