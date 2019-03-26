Xiaomi показала устройство, заряжающее смартфон за 17 минут

26.03.2019 23:36



Презентация была представлена в форме короткого видео, расположенного на видеохостинге «Youtube», на котором было продемонстрировано, как мобильный телефон с емкостью аккумулятора в 4000 мАч заряжается от 0 до 100% за 17 минут, сообщает «ТАСС». Номинальная мощность данного зарядного устройства составляет 100 Вт. Наибольшей проблемой для столь мощных зарядных устройств является перегрузка аккумуляторных батарей смартфонов во время зарядки, поскольку они попросту не способны переносить подобное экстремальное напряжение. Компания «Xiaomi» не дала каких-либо комментариев, касательно технических подробностей своего изобретения.