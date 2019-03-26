Медведев предложил упростить систему госзакупок

26.03.2019 22:44



Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром Российской Федерации, в рамках заседания расширенной коллегии министерства Финансов России внес предложение по упрощению существующей системы государственных закупок, сообщает «Интерфакс». Премьер-министр заявил, что система государственных контрактов, даже несмотря на проведенную модернизацию, остается весьма сложной и имеется объективная необходимость по ее упрощению. Антон Силуанов, являющийся главой Министерства Финансов России, сообщил, что его ведомство уже разрабатывает ряд решений, которые позволят сократить количество бюрократических процедур и приведут к комплексным изменениям всей системы.