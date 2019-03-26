Минобороны создаст собственную армейскую киностудию

26.03.2019 21:56



Сергей Шойгу, являющийся Министром Обороны Российской Федерации, сообщил о намерении создать первую в стране военную киностудию, сообщает «Интерфакс». По заявлению министра, процесс строительства киностудии будет запущен буквально «на днях». Киностудия будет использоваться для съемок различных фильмов про современные боевые конфликты и новейшие средства ведения боевых действий. Возможно, в обозримом будущем, будут проводиться отдельные армейские кинофестивали, где будут демонстрироваться современные военные кинокартины.