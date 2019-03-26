Нидерландский детектив обнаружил картину Пикассо, украденную 20 лет назад

26.03.2019 22:26



Картину «Портрет Доры Маар», принадлежащую кисти знаменитого испанского художника Пабло Пикассо, помог обнаружить детектив Артур Бранд. Полотно было похищено в 1999 г. с яхты, принадлежащей саудовскому шейху, после чего не раз переходило из рук в руки в криминальном мире. По словам детектива, на него вышел представитель одного из голландских бизнесменов, который приобрёл данное произведение искусства. В настоящее время эксперты оценивают это полотно в €25 млн. Подлинность картины уже подтверждена, пишет life.ru.