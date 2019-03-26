Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения

26.03.2019 20:55



Хорхе Родригес, являющийся министром связи и информации Венесуэлы, заявил о новой попытке атаковать энергетическую систему страны, сообщают «РИА новости». По сообщениям, поступавшим из многочисленных источников, стало известно, что 25 марта 16 из 23 штатов Венесуэлы вновь лишились электроснабжения, однако «шатдаун» удалось оперативно устранить практически в полном объеме. В результате прошлой атаки без электричества остались 20 из 23 штатов, а деятельность государственных организаций и крупных частных компаний была приостановлена на целую неделю.