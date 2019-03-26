В МИД ответили на обвинения ОАГ во вмешательстве в дела Венесуэлы

26.03.2019 20:50



Согласно заявлению Марии Захаровой, являющейся официальным представителем Министерства иностранных дел России, Москва огорчена тем, что Организация американских государств выступает на стороне США, в вопросах, связанных с агрессивным стилем ведения внешней политики против Венесуэлы и подобной ей стран, сообщают «РИА новости». Данное заявление послужило ответом на голословные высказывания в адрес России, содержащие прямое обвинение в военном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.