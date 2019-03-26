Суд продлил арест сенатора Арашукова

26.03.2019 19:59



Арест Арашукова Рауфа, являвшегося сенатором от Карачаево-Черкесии, был продлен на три месяца, согласно решению Басманного суда города Москвы, сообщают «РИА новости». Стоит напомнить, что Арашуков был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации в конце января. Его обвиняют в участии в преступном объединении, организации двух убийств, а также в давлении на свидетелей вышеназванных событий. Бывший сенатор свою вину не признает, а все обвинения в свой адрес отрицает. Кроме того, имеется информация, что Арашукова Рауфа отправят на прохождение психиатрической экспертизы, согласно требованию следователя.