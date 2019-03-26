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НАСА направит космический аппарат для поиска жизни на Тритоне

26.03.2019 08:04
НАСА направит космический аппарат для поиска жизни на Тритоне

НАСА предложило новую миссию по поиску инопланетной жизни в Солнечной системе. Так, лаборатория реактивного движения космического агентства хочет послать новый космический корабль, чтобы исследовать самую большую луну Нептуна Тритон и, возможно, обнаружить инопланетную жизнь.

Тритон был впервые идентифицирован в 1846 году, и он был описан как «мир океана». С тех пор многие эксперты предполагают, что луна может потенциально поддерживать внеземную жизнь из-за количества воды, скрывающейся под ее поверхностью.

Мы все знаем, что вода является одним из ключевых компонентов для жизни, что может позволить крупнейшему естественному спутнику Нептуна укрыть крошечные внеземные микробы. Чтобы подтвердить предположения, НАСА заявило на недавней Лунной и Планетарной Научной Конференции в Техасе, что оно хочет исследовать Тритон с новым космическим кораблем, названным Trident.

Космический корабль пролетит над Тритоном, сделает фотографии и изучит его атмосферу и химический состав на наличие признаков подземного океана. Представители агентства также отметили, что миссия Trident откроет новые двери для исследования пояса Койпера.

«Тритон демонстрирует дразнящие намеки на то, чтобы быть активным и иметь океан», - сказала специалист НАСА Аманда Хендрикс. «Это цель три-к-одному, потому что вы можете посетить систему Нептуна, посетить этот интересный мир океана, а также посетить объект пояса Койпера, не проходя весь путь туда».

Тритон: первая миссия

Ученые впервые исследовали луну Нептуна в 1989 году с помощью зонда Voyager 2, который захватил единственные изображения небесного объекта. Во время миссии были обнаружены гейзеры, выпускающие газообразный азот с поверхности Тритона. На сегодняшний день Тритон считается самым холодным известным объектом в Солнечной системе, с температурой поверхности -235 °С.

Следующий полет

План НАСА по отправке еще одного космического корабля для анализа Тритона будет частью более крупной программы агентства. Чиновники ожидают, что миссия Trident будет стоить менее $500 млн. Помимо Тритона, космический корабль также посетит луну Юпитера Ио и Венеру, пишет MedicalDaily.

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