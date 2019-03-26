Преподаватель из Барнаула прокомментировала свое увольнение

26.03.2019 17:55



Министерство просвещения России пообещало разобраться в ситуации с увольнением преподавателя русского языка и литературы из барнаульской школы из-за фотографий в закрытом купальнике, сделанных на спортивном мероприятии. Сама преподаватель Татьяна Кувшинникова прокомментировала заявление Минпросвещения заявив, что она в любом случае не вернется на прежнее место работы, так как ей некомфортно работать в данном коллективе. Больше всего в сложившейся ситуации женщину волнует судьба ее сына, который остался учиться в школе и которого, по ее словам, "травят" учителя, пишет RT.