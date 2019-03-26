МИД РФ призывает США прекратить травить Венесуэлу санкциями

26.03.2019 17:27



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который прокомментировал прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов заявив, что будет лучше отправить венесуэльскому народу гуманитарную помощь. Захарова парировала, что лучше, если США перестанут "травить" Венесуэлу санкциями и разблокируют счета правительства страны. И тогда, Венесуэла сможет сама купить и лекарства и все необходимое для своих граждан и не будет нуждаться в помощи "доброго Вашингтона", от которой во всем регионе происходит "историческое несварение", пишет РИА Новости.