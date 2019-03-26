ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

26.03.2019 15:48



Согласно информации, размещенной на официальном сайте Банка России, принято решение выдать лицензию новой кредитной организации. ООО "Банк 131" зарегистрирован в Казани и, согласно лицензии, будет иметь право выполнять операции со средствами в рублях и иностранной валюте, а также с драгоценными металлами. Тем не менее, новый банк не сможет работать со вкладами, осуществляемыми физическими лицами, пишет РИА Новости. Регистрация нового банка произойдет впервые с апреля 2015 года.