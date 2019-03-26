В России не будут повышать налоги в ближайшие 6 лет

26.03.2019 15:33



Во время своего выступления на коллегии Министерства финансов РФ, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время будет введен мораторий на повышение налогов, который будет действовать в течение шести лет. Так премьер прокомментировал внесение разработанных поправок в Налоговый кодекс РФ, отметив, что внесение в НК РФ неналоговых платежей, взимание которых раньше регулировалось нормативными актами, не приведет к повышению фискальной нагрузки, пишет ТАСС.