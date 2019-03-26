Из-за установки умных счетчиков вырастут тарифы на газ

26.03.2019 15:24



В Министерстве энергетики России подсчитали, во сколько обойдется государству установка индивидуальных приборов учета газа на всей территории России. Специалисты назвали сумму в 385 млрд рублей. Также, в министерстве предложили два способа финансирования установки умных счетчиков. В первом случае расходы включат в тариф на транспортировку газа, а во втором - в плату за снабженческо-сбытовые услуги газоснабжающих организаций. При этом, и в том и в другом случае все затраты будут переложены на плечи потребителей, путем увеличения тарифов, пишет газета Известия.