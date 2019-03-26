В Крыму прокомментировали слова Петра Порошенко о стоянии на коленях

26.03.2019 14:05



Само по себе обсуждение так называемой «темы стояния на коленях» свидетельствует о средневековом уровне украинского политикума. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета, кандидат политических наук Иван Чихарев.

Напомним, что ранее украинский президент Петр Порошенко, выступая по телевидению, заявил, что гражданам Украины не нужно «вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения» у президента РФ Владимира Путина. Плюс к этому он также заявил о том, что сейчас в Киеве при поддержке НАТО ведут подготовку к плану, целью которого является возвращение Крымского полуострова.