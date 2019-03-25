Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени

25.03.2019 20:46



Владимир Зеленский, являющийся кандидатом на пост президента Украины и занимающий лидирующее место в процессе предвыборной гонки, объяснил свои слова «о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным», сообщают «РИА новости». Речь идет о словах, сказанных в рамках одной из украинских телепрограмм в 2014 году, где Зеленский сделал подобное заявление. Зеленский подтвердил сказанное, сообщив, что и сейчас готов встать на колени перед Путиным, лишь бы Украину не «ставили на колени». Кроме того, кандидат попросил не вырывать его слова из контекста.