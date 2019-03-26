Мексика требует, чтобы Испания извинилась за колонизацию

26.03.2019 12:39



Глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор хочет, чтобы его стране были принесены извинения за многочисленные нарушения прав человека, которые были допущены во времена завоеваний региона. Как передает Интерфакс со ссылкой на «Би-Би-Си», письмо с соответствующим содержанием было направлено королю Испании Фелипе VI, а также папе римскому Франциску. Президент Мексики требует, чтобы совершенные преступления «были полностью признаны». Речь идет, в том числе и о периоде колонизации, когда местное население массово вырезали и угнетали.