На стену на границе с Мексикой США выделят миллиард долларов

26.03.2019 08:49



И.о. министра обороны США Патрик Шанахан «дал добро» на один миллиард долларов для строительства стены на границе с Мексикой, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press. Как уточняется, участок стены, высота которой будет около 5,4 метра и длина 91 км, построят в городах Юма и Эль-Пасо. Общая его протяженность составит около 91 километра. Также некоторая часть финансирования из этой суммы будет направлена на внутреннюю безопасность, поддержку таможни, патруля и на строительство дорог в обозначенных районах.