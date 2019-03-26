Израиль бомбит сектор Газа

26.03.2019 12:02



Военные Израиля продолжают наносить удары по сектору Газа. Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение армейской пресс-службы, ночью и утром было проведено пятнадцать воздушных атак по «террористическим целям». Уточняется, что для ударов использовались самолеты, вертолеты и танки. «Эти бомбардировки продолжают череду из десятков атак, которые проводятся на протяжении последних суток», — заявляют военные, отмечая, что готовы, в случае необходимости, расширить операцию.