Сектор Газа на грани гуманитарной катастрофы

18.03.2019 13:47



В понедельник в Женеве на 40-й сессии Совета ООН, посвященной правам человека, с докладом выступил спецдокладчик Майкл Линк, заявивший, что Израиль не выполняет свои международные обязательства в отношении палестинских территорий, передает РИА Новости. Более того, по его словам, он решил использовать их как свои личные. Вместе с этим, как подчеркнул выступающий, ситуация в Газе движется к гуманитарной катастрофе. Линк подчеркнул, что «Израиль рассматривает палестинские территории как свои личные для получения прибыли».