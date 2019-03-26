Медведчук и Бойко летали в Россию по указу Порошенко

26.03.2019 08:22



Кандидат в президенты Украины и депутат Верховной рады Александр Вилкул считает, что Виктор Медведчук и его оппонент по предвыборной гонке Юрий Бойко летали в Москву по личному поручению Петра Порошенко. Как передает Газета.ру, с таким заявлением он выступил в эфире ТК ICTV. Поясняя свое предположение, Вилкул пояснил, что между Украиной и Россией уже давно нет прямого авиасообщения, и, несмотря на это, Бойко и Медведчук добирались до России именно так, то есть, без пересадок, что делают обычные украинцы.