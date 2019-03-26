В Москве найдено тело генерал-майора ФСБ Сергея Соколова

26.03.2019 09:52



В российской столице обнаружен мертвым генерал-майор ФСБ, сообщает телеграм-канал Mash. Тело 59-летнего экс-сотрудника Десятого отдела КГБ России (позднее он занял пост руководителя одного из управлений ФСБ) Сергея Соколова было найдено в его квартире на севере Москвы. При этом, как сообщается, последний раз он общался со своими близкими в первых числах марта.

Около тела было найдено пенсионное удостоверение ФСБ, а также военный билет, где указаны должности КГБ и ФСБ. Кроме этого, в квартире был обнаружен целый оружейный арсенал в том числе австрийский глок, браунинг, травматический «макарыч», а также охотничье ружье и 150 патронов.

О других подробностях пока не сообщается.