СБУ заранее знали о трагических событиях в Одессе в мае 2014 года

25.03.2019 14:04



Сотрудники СБУ знали о готовящихся событиях в Одессе 2 мая 2014 года, и, более, того, могли сами организовать сценарий, по которому все происходило и привело к печальным последствиям. Об этом во время специальной пресс-конференции в Москве заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Он подтвердил факт, что главной движущей силой одесского преступления стали ультрас и объединения с националистическим настроем, а у любой службы мира в подобных организациях всегда есть свои осведомители.

«Если СБУ допустила массовую гибель людей в Одессе, значит сотрудники департамента защиты национальных интересов и государственности СБУ как минимум знали… а как максимум - сами это организовали», - подчеркнул Прозоров.