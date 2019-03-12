Астрономы исследуют загадочные потоки газа протозвезды

12.03.2019 19:00



Японские астрономы использовали телескоп ALMA в Чили, чтобы получить самое четкое представление о регионе вокруг вновь формирующейся звезды – или протозвезды – помеченной MMS5/OMC-3. Они наблюдали два различных потока газа от звезды, один-медленный, а другой-быстрый. Ученые смогли увидеть, что оси двух потоков смещены на 17 градусов. Более того, они узнали, что медленный отток был, по-видимому, выброшен раньше, чем вторая струя.

"Происхождение этих двух потоков было загадкой, но эти наблюдения дают явные признаки того, что эти два потока были запущены из разных частей диска вокруг протозвезды", - говорят исследователи.

Звезды рождаются в облаках газа и пыли. Детские звезды или протозвезды собирают газ с помощью их гравитационного притяжения, однако, некоторый строительный материал выбрасывается с протозвезд. Астрономы говорят, что этот выброшенный материал образует "звездный крик рождения", который дает ключи к пониманию процесса накопления массы вновь образующимися звездами, пишет EarthSky.