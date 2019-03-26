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В США приняли законопроект о противодействии России на рынках ЕС

26.03.2019 06:59
В США приняли законопроект о противодействии России на рынках ЕС

Конгресс США принял законопроект, согласно которому Штаты намерены противодействовать поставкам российских энергоресурсов на европейские рынки. Прежде всего это касается российского газа. Согласно документу, США будут поддерживать строительство новых газопроводов для создания конкуренции российским проектам, инвестировать в собственные энергосистемы ЕС, а также расширять поставки американских ресурсов и технологий в Европу. Теперь, данный законопроект ждет одобрения Сената США и президента страны, пишет РИА Новости.

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