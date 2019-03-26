Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами

26.03.2019 06:46



Американский лидер Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, территорией Сирии, незаконно оккупированной израильской стороной.

Тем не менее, Европейский союз, Великобритания и Россия согласно международному праву и резолюции Совбеза ООН, в соответствии с которой данная территория признана незаконно аннексированной Израилем, не признали суверенитет израильской стороны над Голанами.

В МИД Сирии объявили решение США «вопиющей агрессией» подчеркнув, что данным решением США продемонстрировали свое презрение и пренебрежение к международным законам и мнению мирового сообщества, которое осудило аннексию Израилем спорной территории, пишет РБК.