Мощное потепление придет в Москву с 28 марта

26.03.2019 00:46



Согласно официальному заявлению погодного центра «Фобос», с 28 марта в Москве ожидается резкое потеплении, вплоть до 13 градусов выше нуля, сообщают «Известия». Мощное потопление, вызванное движением прогретых Гольфстримом воздушных масс, «накроет» всю европейскую часть России. Во вторник, 26 марта, температура достигнет 6-7 градусов тепла, что превышает календарную норму температуры в 6 раз. Кроме того ожидаются кратковременные осадки в виде снега с дождем.