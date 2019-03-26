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Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян

26.03.2019 00:39
Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян

Крупнейшие российские компании, предоставляющие услуги интернет-провайдинга, обратились в Министерство связи с просьбой об введении упрощенного доступа для своих организаций в жилые многоквартирные дома, с целью упрощения процесса «проведения» интернет-коммуникаций, сообщает «Коммерсантъ». Предложение о внесении подобных правок в отечественное законодательство было направлено на рассмотрение в конце 2018 года. Подобные правки позволят интернет-провайдерам устанавливать свое оборудование в многоквартирные жилые дома безвозмездно и без необходимости что-либо согласовывать с управляющими компаниями.

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