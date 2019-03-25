В Китае испытали модель водородного пассажирского самолета

25.03.2019 23:56



Одна из китайских новаторских авиационных компаний провела первые успешные «полевые» испытания своей модели пассажирского самолета на водородном «топливе», сообщает «Planet-Today.ru». Прототип носит название «Lingque-H», а принцип его функционирования базируется на использовании водородных ячеек и электродвигателя. Было осуществлено порядка 10 полетов, каждый из которых был признан успешным. Несмотря на успех данной модели, подобная «экологически чистая» направленность отрасли находится в глубоко зачаточном состоянии. Даже при условии активного развития подобных технологий, в широкое производство и использование они попадут не скоро.