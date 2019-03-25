Apple представила новые сервисы

25.03.2019 23:46



В понедельник, 25 марта, в театре имени Стива Джобса, корпорацией «Apple» были презентованы новые цифровые продукты и платформы, а также обновления для уже существующих проектов, сообщают «Ведомости». Компания представила свой видеосервис «Apple TV+» и свою игровую платформу «Apple Arcade». Кроме того, было представлено новостное приложение «Apple News+» и «Apple card», являющейся своего рода электронной платежной картой. Несмотря на то, что все вышеназванные платформы, системы и приложения являются всемирными, информации о сроках их реализации в России не было озвучено.