«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников

25.03.2019 22:36



Порядка 11,5 млрд рублей будет выделено «Почтой России» для индексации зарплат своих служащих, в частности почтальонов и операторов почтовых отделений, сообщает «РБК». Под индексацию подпадут порядка 210 тыс. работников по всей России, преимущественно сотрудники основного производственного процесса, в результате чего уровень их заработной платы сравняется со среднерыночными показателями. Данное заявление было сделано Николаем Подгузовым, являющимся генеральным директором «Почты России», в рамках рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.