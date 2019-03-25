Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции

25.03.2019 22:25



Дмитрий Медведев, занимающий пост премьер-министра России, поддержал предложение о введении единой цифровой маркировки, которая будет наноситься на всю молочную продукцию, сообщают «Ведомости». О данном решении стало известно из источников, приближенных к правительственной «верхушке» страны. Дмитрий Медведев поручил не только ввести вышеназванную маркировку, но также провести полную ее интеграцию с системой «Меркурий», которая является так называемым «продуктовым аналогом системы ЕГАИС».