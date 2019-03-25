СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

25.03.2019 21:58



Ряд украинских СМИ озвучил информацию, полученную от ближайшего окружения Петра Порошенко, о «запасном» варианте в случае провала на президентских выборах, сообщает «RT». В случае неудачи, Петр Порошенко переименует свою партию на «Солидарность» и предпримет попытку пройти отбор в национальный парламент страны. Члены избирательно штаба, пока что еще действующего президента, отмечают, что сценарий провала в первом туре выборов станет для Порошенко настоящей катастрофой, поскольку во втором этапе предвыборной гонки проиграть не так «обидно и позорно».