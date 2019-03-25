Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

25.03.2019 21:49



Согласно данным опубликованного рейтинга, стали известны российские регионы с наиболее благоприятными условиями для ипотечного кредитования с точки зрения потребителей, об этом сообщают «РИА новости». Рейтинг возглавляют три региона: Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. Основным показателем при расчете рейтинга явился факт того, какое количество семей могут позволить себе не только вносить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту, но также суметь внести первоначальный взнос в размере 30%, а также вести повседневные бытовые расходы без значительного ущерба для своей жизнедеятельности.