СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

25.03.2019 20:37



Согласно заявлению ряда авторитетных украинских СМИ, более 200 тыс. умерших граждан включены в списки избирателей в рамках приближающихся президентских выборов, причем некоторые из подобных «избирателей» являлись очень известными людьми, а их гибель широко освещалась в прессе и на телевидении, сообщает «РБК». Одними из таких граждан являлись Александр Захарченко, бывший глава Донецкой народной республики, и Михаил Толстых, более известный как «Гиви», возглавлявший батальон «Сомали». Журналисты предполагают, что подобные «голоса» будут использованы для фальсификации результатов выборов.