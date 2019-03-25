На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

25.03.2019 19:59



Анна Щекина, являющаяся представителем политической партии ЛДПР, одержала уверенную победу в гонке за пост мэра Усть-Илимска, получив существенное количество голосов избирателей, сообщают «РИА новости». Девушка, являющаяся домохозяйкой, сумела получить чуть более 44% голосов граждан. Эксперты предполагают, что данная победа могла быть простимулирована предвыборными обещаниями Щекиной, которая неоднократно заявляла, что в случае своей победы, она сделает Анатолия Дубаса своим заместителем. Анатолий Дубас баллотировался на вышеназванный пост от партии «Родина», но в силу неправильного оформления необходимых документов он не смог принять участие в избирательном процессе.