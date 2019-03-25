В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым

25.03.2019 19:51



В ходе заседания в немецком Бундестаге, прозвучали заявления о рассмотрении вопроса, касающегося снятия запрета на заход судов Германии в порты Крыма, сообщают «Известия». Немецкие политики считают подобный запрет серьезной причиной, которая ведет не только к ухудшению политического взаимодействия между странами, но также к ослаблению важнейших направлений внешней экономики. Немецкие политики намерены требовать снятия запрета на уровне Евросоюза.