Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин

25.03.2019 18:54



Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин. Препарат успешно прошел все тесты на безопасность и переносимость. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Эндокринного общества в Новом Орлеане, пишет MedicalXpress.

Экспериментальный мужской оральный контрацептив называется 11-бета-метил-19-нортестостерон додецилкарбонат, или 11-бета-МНТДК. Это модифицированный тестостерон, который сочетает в себе действие мужского гормона (андрогена) и прогестерона, сказала со-старший исследователь работы Кристина Ванг, доктор медицинских наук, заместитель директора Института клинических и трансляционных наук в Лос-Анджелесском исследовательском институте BioMed в Калифорнии.

«Наши результаты показывают, что эта таблетка, которая сочетает в себе две гормональные активности в одной, уменьшит выработку спермы при сохранении либидо», - говорит доктор Ванг.

В исследовании принимали участие 40 здоровых мужчин, некоторые из которых получали тестируемый препарат, а другая группа – плацебо. Исследователи обнаружили, что уровни двух гормонов, необходимых для производства спермы, значительно упали по сравнению с плацебо. После прекращения лечения эффекты препарата были обратимыми, отметила доктор Ванг.

По ее словам, поскольку для воздействия на выработку спермы лекарству требуется не менее трех месяцев - от 60 до 90 дней, 28 дней лечения - слишком короткий интервал для наблюдения за оптимальным подавлением спермы. Они планируют более длительные исследования, и, если препарат эффективен, он перейдет к более крупным исследованиям, а затем к тестированию в сексуально активных парах.