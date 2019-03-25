Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в крушении малайзийского Boeing

25.03.2019 17:24



Во время своего интервью на пресс-конференции МИА «РИА Сегодня» бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров назвал виновных в катастрофе, произошедшей с малайзийским Boeing, летевшим из Амстердама в Куала-Лумпур. По имеющейся у него информации, к катастрофе причастна украинская сторона, так как администрация президента Украины слишком быстро отреагировала на произошедшее. Прозоров отметил и тот факт, что Украина не закрыла воздушное пространство над территорией ведения боевых действий.

Также, Прозоров назвал лиц, непосредственно причастных к катастрофе. Это замглавы администрации украинского президента, который ранее занимал должность начальника Департамента контрразведки Валерий Кондратюк и начальник ГУ разведки Минобороны Украины Василий Курбатов, пишет РИА Новости.