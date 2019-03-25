Уголовное дело Мамаева и Кокорина передано в суд

25.03.2019 16:49



Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ведомство окончило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Прокурор утвердил обвинительный приговор фигурантам данного дела и, в настоящее время, материалы направлены на рассмотрение в суд. Известно, что дело футболистов будет рассматривать Пресненский районный суд города Москвы, пишет РИА Новости.