Рейтинг Зеленского превышает 30%

25.03.2019 16:16



Специалисты Киевского международного института социологии провели опрос населения Украины и выяснили, за кого граждане страны будут голосовать на предстоящих президентских выборах, которые состоятся уже 31 марта. Так, согласно полученным данным, Владимир Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины набрав 32,1% голосов опрошенных украинцев, за ним следует действующий президент страны Петр Порошенко с 17,1%, а замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 12,5% опрошенных, пишет ТАСС.