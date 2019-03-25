Ксения Собчак вступилась за уволенную учительницу

25.03.2019 15:58



Популярная телеведущая и журналист Ксения Собчак раскритиковала увольнение преподавателя русского языка и литературы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой из-за фотографии в купальнике. По ее словам, люди не должны лишаться работы из-за «такой мелочи».

Ранее, преподаватель вынуждена была уволиться из-за фотографии в закрытом купальнике, сделанной на соревнованиях по плаванию. Также, женщина рассказала о «травле» ее сына со стороны учителей школы, в которой она раньше работала, пишет РИА Новости.