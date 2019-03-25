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Песков прокомментировал доклад спецпрокурора Мюллера

25.03.2019 15:40
Песков прокомментировал доклад спецпрокурора Мюллера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованную часть доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, касающуюся его расследования связи американского лидера Дональда Трампа с Россией. По его словам, данный документ не содержит ничего нового и только подтверждает то, что всегда говорила российская сторона.

Что же касается вмешательства России в американские выборы, в котором Мюллер обвиняет неких российских хакеров, то эти обвинения, по мнению Пескова, являются необоснованными. Тем не менее комментировать доклад более детально Песков не стал, сославшись на то, что невозможно изучить данный документ полностью, пишет ТАСС.

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