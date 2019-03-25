Россияне будут въезжать в Турцию по внутренним паспортам

25.03.2019 15:06



Вскоре россияне смогут въезжать на территорию Турции по внутренним российским паспортам. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который намерен обсудить данный вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время его рабочего визита в Турцию 28 апреля. По словам турецкого министра, возможность въехать в страну по внутреннему паспорту РФ приведет к значительному увеличению туристического потока из России в Турцию, пишет РИА Новости.