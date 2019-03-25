Тимошенко заявила, что посадит Порошенко и трех его друзей

25.03.2019 13:38



Кандидат в президенты Украины и лидер «Батькивщины» Юля Тимошенко заявила, что посадит нынешнего президента Петра Порошенко. Как передает РИА Новости, это обещание она дала в разговоре с журналистом Александром Гордоном. Тимошенко также отметила, что такая судьба ждет еще трех друзей Порошенко – если суд Украины признает их виновными. Политик убеждена, что действующий глава украинского государства должен быть наказан за все «его деяния» и «всеохватывающую коррупцию».