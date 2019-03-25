Порошенко угрожает «смертоносным оружием»

25.03.2019 08:23



У армии Украины есть возможность при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием». Как передает РИА Новости, об этом в своем Фейсбуке написал глава страны Порошенко. Он также рассказал о том, что недавно «передал» военнослужащим новые турецкие беспилотники и еще порядка 420 единиц вооружения и другой техники. Порошенко назвал все эти запасы «щитом и мечом», которым украинская армия «умело воспользуется». При этом глава Украины не забыл сделать выпад в сторону России, заявив, что Москва – это агрессор, и Киев будет «противостоять» восточному соседу.