Порошенко угрожает «смертоносным оружием»
У армии Украины есть возможность при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием». Как передает РИА Новости, об этом в своем Фейсбуке написал глава страны Порошенко. Он также рассказал о том, что недавно «передал» военнослужащим новые турецкие беспилотники и еще порядка 420 единиц вооружения и другой техники. Порошенко назвал все эти запасы «щитом и мечом», которым украинская армия «умело воспользуется». При этом глава Украины не забыл сделать выпад в сторону России, заявив, что Москва – это агрессор, и Киев будет «противостоять» восточному соседу.
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Негодяй, убивающий собственных граждан
и это оружие называется..объявить войну и всем сразу сдаться в плен..типа работать военнопленным Женевская конвенкция запрещает а вот в 3 горла жрать это хохлопленным не то что можно а даже нужно ..они ж военнопленные