Израиль стягивает свои войска к сектору Газа

25.03.2019 13:16



Глава Генштаба израильской армии Авив Кохави принял решение – выдвинуть две военные бригады и командный центр на границу с Газой, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-секретаря армии обороны Израиля.

До этого поступала информация о том, что Израиль угрожает ответить «силой» после обстрела, из-за которого премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение сократить визит в США и вернуться на родину.

Эдри открыто подчеркнул, что Тель-Авив готов ко всем сценариям, поскольку ситуация возникла самая серьезная.