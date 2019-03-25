Стало известно о тайных тюрьмах на Украине

25.03.2019 12:54



В районе проведения АТО Украина организовывала тайные тюрьмы – с таким заявлением на пресс-конференции МИА «Россия сегодня» выступил Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ (Служба безопасности Украины). По его словам, одна из таких тюрем находится на мариупольском аэродроме. Прозоров с уверенностью заявил, что в таких местах не просто пытали людей, их там убивали.

После киевского майдана Прозоров «из идеологических соображений» стал работать на российские спецслужбы.